Эксперт: "Вакцинация станет обязательной в фитнес-индустрии"

Но пока что многие игроки рынка ожидают инициатив от властей, которые позволят мотивировать сотрудников к вакцинации.

Положение фитнес-индустрии в Петербурге в настоящее время далеко от восстановления к доковидному периоду. Сохранение ограничений и новые волны заболеваемости, которые могут привести к еще одному массовому закрытию спортивных студий, вызывают тревогу на рынке. Об этом эксперты сообщили Delovoe.TV.

За все свое время существования фитнес-индустрия не сталкивалась с такими проблемами, по оценкам экспертов, к 2022 году прогнозируется от 15 до 20% уменьшения рынка.

Для того, чтобы избежать такой динамики в индустрии, руководители фитнес-центров обращают внимание на корень проблемы – коронавирус. Основатель консалтингового агентства "Андреева и партнеры" (работает с фитнес-индустрией) Светлана Андреева отмечает, что уже сейчас многие понимают, что для смягчения ситуации нужна вакцинация.

К этому уже пришло 60% фитнес-центров. Большинство игроков рынка понимают необходимость вакцинации, проводят разъяснительные беседы с персоналом и рассылают сводки со статистикой в информационных дайджестах. Светлана Андреева, эксперт

Андреева считает, что вакцинация от COVID-19 станет обязательной в фитнес-индустрии, как и в области здравоохранения. При этом на данный момент многие игроки рынка ожидают инициатив от властей, которые позволят мотивировать сотрудников к вакцинации.

Ранее на Piter.TV: С 6 июля в фитнес-клубах Ленобласти можно вакцинироваться от COVID-19.

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