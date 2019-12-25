Полная стоимость ипотечного кредита в России снизилась до исторического минимума

В июне 2020 года полная стоимость ипотечного кредита находилась на уроне 9,3%.

В июне 2021 года полная стоимость ипотечного кредита составила 8,5% годовых. Это на три процентных пункта меньше, чем в предыдущем месяце. Так, ставка оказалось минимальной за все время наблюдения, сообщает Объединенное кредитное бюро (ОКБ).

Так, в июне 2020 года полная стоимость ипотечного кредита находилась на уровне 9,3% годовых, а в 2019 года она составляла 11,9% годовых.

В июне заканчивалось действие программы льготной ипотеки по старым условиям, поэтому многие заемщики в спешке постарались заключить ипотечный договор до конца месяца. Это привело к резкому увеличению доли льготных ипотечных кредитов примерно с 19% в мае до 29% в июне, что и привело к снижению уровня средней ставки, - сообщил гендиректор ОКБ Артур Александрович.

По его слом, в июле полная стоимость ипотечного кредита будет расти из-за повышения ключевой ставки ЦБ.

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