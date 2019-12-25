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Полковнику Бернгарду присвоили звание Героя России за выполнение боевых задач на Украине
Сегодня, 9:00
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Полковнику Бернгарду присвоили звание Героя России за выполнение боевых задач на Украине

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Глава Приморья рассказал о заслугах военнослужащего.

Российскому полковнику Алексею Бернгарду присвоили звание Героя России за выполнение боевых задач на Украине. Об этом подписчикам рассказал глава Приморского края Олег Кожемяко в собственном Telegram-аккаунте. Чиновник уточнил, что военнослужащий командует бригадой морской пехоты. Он награжден указом российского президента Владимира Путина.

Наши морпехи всегда отличались смелостью и умением.

Олег Кожемяко, глава Приморья

Кожемяко уточнил в социальных сетях, что высшую воинскую награду полковник получил за свои действия при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции на Украине. Глава Приморья объяснил, что подразделение Бернгарда успешно прорвало оборону ВСУ. На протяжении нескольких лет представитель региона служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке.

Путин присвоил звание Героя России уроженцу Дагестана Гаджимагомедову посмертно.

Фото: Telegram / Олег Кожемяко

Теги: алексей бернгард, герой россии, полковник, приморье
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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