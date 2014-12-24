Политолог назвал города Украины, которые желают присоединиться к России

Выводы были сделаны на основе разговоров с жителями городов.

Генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков назвал украинские города, которые желают войти в состав Российской Федерации. Об этом он сообщил изданию "Аргументы недели".

По словам политолога, к России хотели бы присоединиться жители Одессы, Харькова, а также Николаева и Запорожья. Также Марков отметил, что примкнуть к РФ изъявили бы желание субъекты самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Дать им возможность свободно проголосовать — это наша главная историческая задача. Сергей Марков, политолог

Марков сообщил, что о таком желании жители населенных пунктов сказали ему лично, когда он с ними общался.

Ранее Пушилин сообщил, что .ДНР делает все для недопущения эскалации конфликта с Украиной.

Фото: pixabay.com

