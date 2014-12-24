  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Политолог назвал города Украины, которые желают присоединиться к России
Сегодня, 16:09
230
phil_k

Политолог назвал города Украины, которые желают присоединиться к России

0 0

Выводы были сделаны на основе разговоров с жителями городов.

Генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков назвал украинские города, которые желают войти в состав Российской Федерации. Об этом он сообщил изданию "Аргументы недели". 

По словам политолога, к России хотели бы присоединиться жители Одессы, Харькова, а также Николаева и Запорожья. Также Марков отметил, что примкнуть к РФ изъявили бы желание субъекты самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Дать им возможность свободно проголосовать — это наша главная историческая задача.

Сергей Марков, политолог

Марков сообщил, что о таком желании жители населенных пунктов  сказали ему лично, когда он с ними общался. 

Ранее Пушилин сообщил, что .ДНР делает все для недопущения эскалации конфликта с Украиной.

Фото: pixabay.com
 

Теги: донецкая народная республика присоединение к россии, присоединение к россии городов украины, сергей марков
Категории: Мировые новости, Новости России, Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии