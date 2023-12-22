Политолог Станкевич считает, что Запад может раскрутить спираль эскалации на Украине

По словам эксперта, западная коалиция "пробует пройти дальше по пути эскалации конфликта".

Политолог Сергей Станкевич считает, что Запад может раскрутить спираль эскалации на Украине. Об этом он заявил в интервью телеканалу "360".

Эксперт прокомментировал возможную передачу западными странами ВСУ истребителей F-16, о которой ранее высказался глава МИД РФ Сергей Лавров. Станкевич отметил, что западная коалиция "пробует пройти дальше по пути эскалации конфликта". Политолог считает, что Москва будет сбивать эти истребители не только на Украине, но и в других странах, где F-16 будут проходить техническое обслуживание. По его словам, тем самым риск прямого военного столкновения между Россией и НАТО "возрастет до критического предела".

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