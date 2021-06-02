Политика Дмитрия Гудкова задержали по делу о неуплате долга по аренде

Меру пресечения могут избрать 2 июня.

Политика Дмитрия Гудкова задержали по делу о неуплате долга по договору аренды в 2015-2017 годах. Тетя политика Ирина Ермилова тоже была задержана. Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, меру пресечения для них может быть избрана уже в среду, 2 июня.

Собеседник агентства отметил, что следствия с Гудковым и его тетей проводились до ночи. Подчеркивается, что вину они не признают.

По версии следствия, ущерб составил 1 млн рублей. Потерпевшей стороной является департамент городского имущества Москвы (собственник помещения, арендованного ООО "Сектор-2А" в 2015-2017 годах). Компанию тогда возглавляла Ирина Ермилова.

Видео: YouTube / Телеканал Дождь