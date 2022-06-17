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Политех Петербурга построит научно-образовательный комплекс в Калининском районе
Сегодня, 18:43
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Политех Петербурга построит научно-образовательный комплекс в Калининском районе

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Работы продлятся до 2027 года.

Политехнический университет Петра Великого построит Технополис в доме 6 по улице Гидротехников. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Петербурга 7 декабря.

Градостроительный план для возведения первой очереди научно-образовательного комплекса вуз уже получил. В Технополисе разместят жилые для студентов и преподавателей, аудитории, научные лаборатории и физкультурно-оздоровительный комплекс с бассейном.

Научно-образовательный комплекс построят на условиях государственно-частного партнерства. Работы продлятся до 2027 года. 

Ранее мы рассказывали о том, что в ЖК "Гавань Капитанов" на Невской губе открылся детский сад с соляной пещерой и искусственным солнцем на 140 мест. В учреждении предусмотрены бассейн для обучения плаванию, спортивный и музыкальные залы. Есть кабинеты для занятий с логопедом, процедурная и медкабинет. 

Фото: администрация Петербурга

Теги: политехнический университет, технополис
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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