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На Дне города в Выборге выступит Полина Гагарина
Сегодня, 9:50
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nastya960

На Дне города в Выборге выступит Полина Гагарина

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Концерт обойдется городскому бюджету в 3,3 миллиона рублей.

В Выборге на День города, который состоится 22 августа, выступит Полина Гагарина. Концерт должен состояться в 21:30 на Рыночной площади. Информация опубликована на сайте Госзакупок.

Концерт обойдется городскому бюджету в 3,3 миллиона рублей.

Полина Гагарина известна своим участием в качестве члена жюри в шоу "Голос". В 2015 году она ездила на "Евровидение" от России с песней "А million voices" и заняла второе место. Помимо трех студийных альбомов Гагарина записала 5 песен, которые стали саундтреками к фильмам. Самый популярный – "Кукушка" из драмы "Битва за Севастополь".

Фото: Instagram/ gagara1987

Теги: день города, полина гагарина
Категории: Лента новостей, Выборг,

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