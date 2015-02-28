В Мурино ввели в эксплуатацию поликлинику

Поликлиника сможет принять 440 взрослых и 160 детей в смену.

Комитет по строительству Ленобласти получил разрешение на ввод в эксплуатацию поликлиники на пересечении Ручьевского проспекта и Воронцовского бульвара. Об этом рассказали в региональной администрации.

После ввода в эксплуатацию комитет здравоохранения организует запуск медицинского учреждения. Для этого необходимо провести лицензирование, набрать персонал и выполнить прочие работы.

Поликлиника сможет принять 440 взрослых и 160 детей в смену. В здании общей площадью 11,5 тысяч квадратных метров предусмотрены отделения терапии по всем направлениям, стоматологии, травматологии, рентгенодиагностики, физиотерапии, эндоскопии, хирургии, а также женская консультация, детское и взрослое отделения. Помимо этого в поликлинике предусмотрен аптечный киоск, архив, картохранилище, страховой стол, офис СМО и приемно-смотровые боксы.

Ранее в Петербурге на территории ЖК "Приневский" началось строительство поликлиники на 420 посещений.

Фото: администрация Ленобласти