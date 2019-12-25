Поликлиника на улице Ленсовета станет стационаром для больных коронавирусом

В стационаре разместят 240 коек.

Поликлиника №42 на улице Ленсовета перепрофилируется в стационар для больных коронавирусом петербуржцев. Как рассказали в пресс-службе Смольного 29 мая, в отделении разместят 240 коек, 12 из которых окажутся реанимационными.

Известно, что в учреждении оборудуют санпропускники и особую переходную галерею между "чистой" и зараженной зонами, а также установят дезинфекторы для машин скорой помощи и пандус для завоза пациентов. Принимать в стационаре будут людей со средним и тяжелым течением заболевания.

В то же время, как рассказал губернатор Александр Беглов, почти 500 дополнительных коек скоро введут в "Ленэкспо", где примут столь же тяжелых пациентов. Для больных по всему городу имеется 10 тысяч коек.

Тем временем, в комздраве рассказали о новых 11 смертельных случаях от COVID-19.

Фото: Piter.TV