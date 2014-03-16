Рабочие приступили к возведению шестого этажа поликлиники в Мурино

Новое учреждение будет рассчитано на 600 помещений за смену,

В Мурино продолжается строительство новой поликлиники. На данный момент рабочие приступили к возведению шестого этажа. Как сообщил строительный комитет Ленобласти, в работах принимают участие свыше 50 человек.

Планируется, что учреждение будет рассчитано на 600 помещений за смену. В нем заработают травматологическое, детское и взрослые отделения, а также женская консультация, отделение профилактики, физиотерапевтические и отделение эндоскопии.

Сейчас на шестом этаже переустраивают перекрытия, монтируют окна и внутренние перегородки.Полностью работы должны завершить в 2024 году.

Ранее мы сообщили о том, что подготовка с строительству обхода Мурино продолжается в Ленобласти.

Фото: Строительный комитет Ленобласти