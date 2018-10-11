"Красному Бору" не грозит подтопление талым снегом: очищающие сооружения функционируют в норме

Полигон находится под защитой дамбы и понтонов.

Сотрудники Роспотребнадзора проверили мусорный полигон "Красный Бор". По данным специалистов, на данный момент угрозы подтопления территории талым снегом нет. К такому результату эксперты пришли, изучив карты 64 и 68, на которых зафиксированы противоосадочные понтоны. Также полигон очистили от снега. Сейчас уровень воды в шлюзе-накопителе не превышает норму. Очистные сооружения продолжают работать по нормативам.

Несмотря на положительное заключение комиссии, в полигон с инспекцией также наведаются представители ГУ МЧС, Росгидромета, Ростехнадзора и Невско-Ладожского бассейнового водного управления. Перед периодом паводков Роспотребнадзор еще раз вернется на проверку "Красного Бора".

Фото: Pixabay.com