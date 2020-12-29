Полиция занялась проверкой по факту смертельного ДТП на Пулковском шоссе

Пешеход переходил дорогу на "зеленый" сигнал светофора.

Водитель "Ауди" насмерть сбил пешехода на Пулковском шоссе. Мужчина переходил дорогу в зоне регулируемого пешеходного перехода, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области. Видеорегистратор другого участника дорожного движения заснял, с какой скоростью ехал виновник аварии.

ДТП произошло около 20:30 10-го января у дома №14 по Пулковскому шоссе. За рулем иномарки находился гражданин 1993-го года рождения. Пешеход переходил дорогу на "зеленый" сигнал светофора и попал под колеса. От полученных травм мужчина скончался, на вид ему около 35 лет.

Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По факту аварии проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Видео: VK / "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"