Сергей Козин задержан представителями закона.

Полиция задержала главу администрации района Пензенской области. Об этом сообщили журналисты ТАСС со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах. По данным агентства, речь идет о Сергее Козине. Точную причину произошедшего эксперт не назвал.

Напомним, что Сергей Козин был назначен главой администрации Пензенского района в 2016 году. С 2010 по 2012 год он трудился на посту руководителя администрации города Кузнецка. В период с 2012 по 2013 года он занимал должность заместителя главы Минфина региона.

Официальным подтверждением информации о задержании чиновника ТАСС не располагает.

Правительство Пензенской области ушло в отставку после ареста губернатора.

Фото: Piter.tv