В Петербурге задержали двух разбойников, ограбивших жительниц Центрального района

Мужчины врывались в квартиры женщин и силой отнимали ценности.

Оперативники угрозыска Главка и сотрудники Росгвардии задержали в Петербурге банду серийных разбойников. По информации пресс-службы ГУ МВД, ими оказались неработающие 28-летний уроженец Вологодской области и 32-летний гражданин одной из стран бывшего СНГ.

Установлено, что мужчины причастны к трем разбойным нападениям, совершенным в квартирах на улицах Некрасова и Колокольной. В каждом из случаев жертвами злоумышленников были женщины, которые сами открывали двери незнакомцам. Одна из горожанок вовсе сделала это дважды. В помещении налетчики силой забирали у жертв мобильные телефоны, деньги, ювелирные изделия. Общий ущерб составил 258 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела о разбое. В ходе обыска у разбойников изъяли резиновую дубинку, два пистолета, нож, кастет, маски и балаклавы. Устанавливаются иные эпизоды противоправной деятельности мужчин и их подельники.

Тем временем, полиция разыскивает водителя, сбившего на набережной Фонтанки девочку.

Фото: пресс-служба ГУ МВД