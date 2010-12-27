"Минером" станции "Автово" оказался пьяный житель Приозерска

Полиция вычислила местоположение преступника и задержала его.

Правоохранительные органы Петербурга установили личность предполагаемого "минера" станции "Автово", напомним, что вечером 10 апреля на пульт диспетчера поступил звонок от неизвестного мужчины, который рассказал о заложенной бомбе в метро. Молодой человек рассказал, что живет в Аргангельской области, а о бомбе он якобы узнал от незнакомца, дозвонившегося к нему на мобильный по неизвестному номеру. Решив, что "Автово" находится в столице, тот поспешил оповестить оперативников об угрозе.

Сообщения о возможном взрыве гражданин направил московской полиции, а те уже передали послание коллегам из Северной столицы. В результате оперативникам пришлось проверить платформу и вестибюль станции по красной ветке подземки. Опасных или подозрительных предметов найдено не было, поэтому "Автово" открыли спустя 40 минут.

Представителям полиции пришлось искать злоумышленника через его связи с Северодвинском, Москвой и Приозерском. В последнем городе он и проживает. По сведениям полиции, телефонному террористу 39 лет. Он приехал из города Северодвинск в Ленинградскую область. К моменту приезда специалистов, преступник оказался пьян. Его задержали в квартире по улице Ленина. В отношении гражданина будет возбуждено уголовное дело.

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