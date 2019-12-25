36-летний мужичина из Подмосковья опоздал на пересадку и придумал способ проехать "зайцем". Теперь ему придётся заплатить 2 тыс. рублей штрафа.

Петербургские сотрудники транспортной полиции задержали на Ладожском вокзале 36-летнего зацепера на поезде "Мурманск – Москва". Нарушителя заметил машинист, теперь ему придётся выплатить штраф. Об этом сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

Задержанный рассказал, что приобрёл билет до столицы на ж/д станции Волховстрой. Однако он опоздал на пересадку и решил проехаться "зайцем" не самым безопасным образом.

После поступившей полицейским информации, поезд был незамедлительно остановлен. Зацепера сняли с вагона, далее он продолжил свой путь внутри состава. Административное наказание для мужчины составило 2 тыс. рублей.

Ранее мы сообщили о том, что в апреле на Московском вокзале поймали зацепера из столицы.

Фото: Piter.TV