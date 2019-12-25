Полиция расследует пропажу гаджетов на 50 млн рублей из разбившегося в ДТП тягача

Пока пострадавшего везли в больницу, неизвестные похитили все смартфоны и планшеты из тягача.

Полиция Тосненского района Ленобласти начала расследование хищения большого количества мобильной электроники на сумму свыше 50 миллионов рублей. Как сообщили 18 мая в пресс-службе ГУ МВД по городу и области, возбуждено уголовное дело о краже.

Еще в ноябре прошлого года на автодороге М-11 произошло ДТП: в аварию попал грузовой тягач, переовзивший крупную партию планшетов и смартфонов и аксессуаров к ним. Технику везли двум организациям. В результате ДТП 41-летнего водителя тягача госпитализировали с тяжелыми травмами, а весь ценный электронный груз автомобиля пропал. Владельцы обеих компаний, не дождавшиеся гаджетов, оценили ущерб в 53 миллиона рублей.

Полиция разыскивает предполагаемых грабителей.

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