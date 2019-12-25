На Богословском кладбище неизвестные повредили четыре могилы

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия.

Полиция проводит проверку по факту повреждений надгробий частных могил на кладбище. Поврежденными оказались четыре надгробия. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В полицию 4 октября около 13:00 поступило сообщение от 48-летнего гражданина. Он сообщил, что около десяти часов утра на территории Богословского кладбища по проспекту Мечникова, дом 31, при обходе территории было обнаружено повреждение четырех надгробий могил (три памятника уронены, одна могильная плита оторвана от основания).

По факту случившегося проводится проверка. Выясняются обстоятельства происшествия.

На прошлой неделе на Пундоловском кладбище поймали мужчин, спиливающих надгробия.

Фото: Pixabay