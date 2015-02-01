В Петербурге новорожденный попал в больницу с истощением

По словам медиков, мать с ребёнком ушли из роддома на вторые сутки после рождения под расписку.

Утром 28 марта из больницы в полицию Невского района поступило сообщение о госпитализации новорожденного мальчика (6 дней) в состоянии истощения. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

По словам медиков, мать с ребёнком ушли из роддома на вторые сутки после рождения под расписку. При этом врачи настаивали на продолжении лучения.

После госпитализации врачам мать сообщила, что ребенок два дня отказывался принимать пищу. Полиция проводит проверку.

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