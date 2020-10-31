Казино и "резиновая" квартира: полиция проверила почти 4 тысячи жилищ в Кировском районе

Правоохранители проверяли законность сдачи квартир в аренду.

В минувший четверг, 29 октября, полицейские провели профилактический рейд в жилых домах Кировского района Петербурга. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, стражи порядка проверяли, законно ли сдаются квартиры в аренду и легально ли находятся в них жильцы. Особый акцент сделали на выявлении нарушений миграционного законодательства и поиск "резиновых" квартир.

За сутки 70 участковых обошли почти четыре тысячи квартир в 28 домах. 80 арендуемых квартир вызвали у полиции сомнения, в одной заподозрили незаконное казино, в трех квартирах на улицах Солдата Корзуна и Стойкости выявили факты массового проживания мигрантов, одного арендодателя, сдающего квартиру на проспекте Народного Ополчения, доставили в полицию. Мужчина, как выяснилось, зарегистрировал сразу шесть уроженцев Средней Азии в одном жилище. Решается вопрос о привлечении петербуржца к уголовной ответственности. Еще 15 иностранцев привлекли к ответственности за нарушение миграционного законодательства. Отмечается, что двум мужчинам запретили въезд в Россию.

Также полиция провела профилактическую работу с пенсионерами, чтобы уберечь их от визитов мошенников.

Немногим ранее в Петербурге выявили 19 "резиновых" квартир с мигрантами.

Видео: пресс-служба ГУ МВД