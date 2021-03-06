Полиция нашла 11 "резиновых" квартир с мигрантами в Невском районе Петербурга

Всего участковые проверили 5,5 тысяч квартир района.

В минувший четверг, 4 марта, полиция Петербурга провела профилактический "квартирный" рейд в Невском районе города. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД, участковые выявляли факты массового проживания мигрантов и незаконной постановки иностранцев на учет.

Почти 70 полицейских проверили 5,5 тысяч квартир в 28 жилых домах, 130 сдаваемых под наем квартир вызвали у участковых сомнения. Еще 11 квартир в домах на Русановской, улице Тельмана и Октябрьской набережной оказались "резиновыми" – в них массово проживали мигранты. Почти сотню иностранцев доставили в полицию, их привлекут к административной ответственности за нарушения миграционного законодательства.

Кроме того, участковые установили факты фиктивной постановки мигрантов на учет в двух квартирах на проспектах Большевиков и Солидарности. Возбуждены уголовные дела, ведется расследование.

Ранее мы писали, что в Петербурге МЧС проверит обстоятельства тренировки, сопровождаемой матом.

Видео: пресс-служба ГУ МВД