В выходные полиция провела традиционный рейд на Думской улице

Правоохранители наведались в 14 баров и клубов.

В минувшие выходные сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков и полиции провели антинаркотический рейд на Думской улице в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по городу и области.

Сотрудники проверили 9 ночных клубов и 5 баров на улицах Ломоносова и Думская, а также на набережной канала Грибоедова. В результате проверки полиция изъяла 34 десятилитровых баллона с закисью азота и 100 литров алкогольной продукции без документов. Возбуждены административные дела, виновных привлекут к ответственности.

Как добавили в пресс-службе, профилактическая работа уже приносит результаты. Сегодня приобрести шарик с закисью азота на Думской можно далеко не в каждом заведении.

В конце августа в ночных клубах на Думской оперативники нашли 30 баллонов с "веселящим" газом.

Фото: pexels.com