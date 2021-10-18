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Петербургская полиция продолжает нести дежурство у "ЧВК Вагнер центра"
Сегодня, 12:40
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Петербургская полиция продолжает нести дежурство у "ЧВК Вагнер центра"

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Обстановка рядом со зданием остается спокойной.

Утром воскресенья, 25 июня, у здания "ЧВК Вагнер Центр" в Петербурге продолжает дежурить полицейский автобус. Об этом информирует ТАСС.

Сам комплекс на данный момент закрыт, обстановка остается спокойной. Внутри здания и по периметру работают сотрудники охраны.

Кроме того, охранные службы "ЧВК Вагнер Центра" по-прежнему работают внутри и по периметру объекта. Один из шлагбаумов на въезде сломан.

Ранее мы сообщили о том, что "Газель" с 4 млрд рублей обнаружили у предполагаемого офиса ЧВК "Вагнер" в Петербурге.

Фото: Piter.TV

Теги: полиция, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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