Возбуждено уголовное дело по части 2 171.2 УК РФ.

Полиция пресекла деятельность трех игорных заведений в Удмуртии. Об этом сообщается на официальном сайте МВД России. Правоохранительные органы проверили помещение после жалоб жителей муниципального округа Малая Пурга. Оперативники провели следственные мероприятия совместно с представителями СК РФ по региону. Одновременно представители закона ликвидировали три точки, занимающиеся азартными играми на компьютерном оборудовании.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Полиция изъяла в игровых залах технику, оборудование и денежные средства в размере 600 тысяч рублей. Произведены задержания 8 жителей Малопургинского района, 2 жителей Сарапула и 2 жителей Агрыза. Все фигуранты расследования позже были выпущены под подписку о невыезде. Одного человека пришлось вернуть в изолятор.

Напомним, что по факту незаконной организации игровой деятельности предусмотрено наказание в виде штрафа до одного миллиона рублей или лишение свободы на срок до четырех лет. Подозреваемые обвиняются по части 2 статьи 171.2 УК РФ в совершении преступления по предварительному сговору группой лиц.

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Фото и видео: МВД России