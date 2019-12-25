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Жителя Петергофа задержали по подозрению в убийстве сожительницы и их годовалой дочери
Сегодня, 10:20
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Жителя Петергофа задержали по подозрению в убийстве сожительницы и их годовалой дочери

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Мужчина был ранее судим за нанесение легкого вреда здоровью.

Жителя Петергофа задержали по подозрению в убийстве сожительницы и их годовалой дочери. Об этом стало известно Piter.tv.

Еще в марте 2021 года в Южно-Приморском парке был найден скелет ребёнка, пол которого не удалось установить. Накануне, 23 марта 2022 года, по подозрению в убийстве был задержан 28-летний мужчина. Он сознался, что в ноябре 2020 года во время ссоры с сожительницей ударил их общую годовалую дочь головой об пол кухни. Ребенок скончался, через несколько дней он закопал тело в лесу.

Мать ребенка о преступлении не заявила. А в конце января 2021 года мужчина из-за ревности задушил сожительницу и положил тело в ванну. Через три дня он также закопал тело в лесу.

Подозреваемого задержали. Мужчина был ранее судим за нанесение легкого вреда здоровью.

Ранее жителя Ленобласти задержали по подозрению в убийстве, совершенном 11 лет назад.

Фото: Piter.tv

Теги: петергоф, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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