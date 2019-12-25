В Петербурге ищут похитителей сумки Prada

Грабители вытащили ее из BMW директора ночного клуба.

Днем 5 марта в полицию Петроградского района обратилась 42-летняя женщина, работающая директором ночного клуба, и заявила об ограблении. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Потерпевшая рассказала, что в период между 13 и 14:30 часами неизвестные разбили правое переднее стекло ее BMW X6, припаркованного на Южной дороге, и вытащили из машины сумку Prada. В ней лежали iPhone, наушники AirPods, наличные, а также паспорт и документы на машину. Общая сумма ущерба составила 200 тысяч рублей.

Стражи порядка изъяли видео с камер наружного наблюдения. На записи они увидели, как к иномарке потерпевшей подъехали синяя Mazda и черный Ford. Из второго авто вышли три человека. Они около пяти минут крутились возле машины женщины, а после чего уехали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Кража".

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Фото: Piter.TV