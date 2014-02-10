Полиция остановила незаконную торговлю возле метро "Пролетарская"

На торговцев овощами и фруктами обратили внимание местные жители.

Полицейские в Северной столице пресекли деятельность незаконной торговой точки возле станции метро "Пролетарская". Об этом пишет Spb.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ГСУ СК РФ по городу.

На торговцев овощами и фруктами обратили внимание местные жители. Позже ими заинтересовалось следствие.

По итогам проверки установлено, что граждане иностранного государства действительно нарушили действующее законодательство, так как не имели надлежащих разрешительных документов на ведение торговли.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге от незаконных торговых точек освободили более 20 участков.

Фото: ГСУ СК РФ по Петербургу