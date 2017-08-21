Пропавшая в Удельном парке сотрудница комитета Смольного нашлась у подруги

Полиция достаточно быстро нашла пропавшую в Удельном парке петербурженку. Оказалось, что она отправилась к подруге после неприятного разговора с мужем.

Правоохранительные органы Северной столицы быстро нашли пропавшую сотрудницу одного из отделов комитета по градостроительству и архитектуре Смольного. Для поиска 27-летней девушки полиции потребовалось всего несколько часов.

В пресс-службе ГУ МВД по городу и области рассказали "Фонтанке", что девушка оказалась у своей подруги. К ней она пришла в ночь своего исчезновения после неприятного разговора с мужем. Никаких противоправных действий в отношении девушки не совершалось.

Ранее Piter.tv сообщал, что сотрудника комитета Смольного пропала в Удельном парке. О пропаже жены сообщил ее 36-летний супруг. По его словам, девушка ушла из дома около полуночи и отправилась в парк.