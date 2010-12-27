Добычей грабителя стал товар на сумму более 1,5 млн рублей.

В Ленобласти поймали похитителя полуприцепа с финиками. Добычей грабителя стал товар на сумму, превышающую 1,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области.

Инцидент произошел в четверг, 31 октября. В полицию обратился генеральный директор коммерческой организации. Он рассказал, что в ночь на 29 октября с 77 км трассы А-120 неизвестный похитил грузовой тягач с сушенными финиками. За рулем автомобиля в этот момент находился 32-летний мужчина, который должен был доставить груз в Москву.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции Гатчинского района наткнулись на прицеп и грабителя возле дома №115 по Волхонскому шоссе. Злоумышленника задержали. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

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Фото: Piter.TV