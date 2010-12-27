Пожилая петербурженка лишилась 250 тысяч рублей, впустив в дом мошенницу

В четверг, 31 октября, в полицию Кировского района обратилась 88-летняя женщина и заявила о пропаже крупной суммы денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Пенсионерка рассказала, что впустила к себе в квартиру на улице Лени Голикова неизвестную женщину. Та спокойно взяла кошелек со стола и ушла. Общая сумма ущерба составила 250 тысяч рублей.
В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мошенницу ищет полиция.
Ранее мы писали, что в Приозерске женщина похитила петуха за 20 тыс. рублей.
Фото: Piter.TV
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