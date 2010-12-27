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Пожилая петербурженка лишилась 250 тысяч рублей, впустив в дом мошенницу
Сегодня, 10:57
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Alena_Zinovieva

Пожилая петербурженка лишилась 250 тысяч рублей, впустив в дом мошенницу

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Незнакомка вошла в квартиру и взяла со стола кошелек с деньгами.

В четверг, 31 октября, в полицию Кировского района обратилась 88-летняя женщина и заявила о пропаже крупной суммы денег. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Пенсионерка рассказала, что впустила к себе в квартиру на улице Лени Голикова неизвестную женщину. Та спокойно взяла кошелек со стола и ушла. Общая сумма ущерба составила 250 тысяч рублей.

В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Мошенницу ищет полиция.

Ранее мы писали, что в Приозерске женщина похитила петуха за 20 тыс. рублей.

Фото: Piter.TV

Теги: грабеж, кража денег, мошенничество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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