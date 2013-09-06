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Полиция начала проверку после смертельного ДТП на трассе "Кола"
Сегодня, 16:22
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Полиция начала проверку после смертельного ДТП на трассе "Кола"

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На дороге в направлении Вологда-Тихвин столкнулись три автомобиля.

Полицейские начали проверку после аварии на 425-м километре трассы "Кола". Известно, что в ДТП погиб мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД. 

Сегодня,13 ноября, примерно в 9 часов 45 минут на федеральной автодороге "Кола" в направлении Вологда-Тихвин водитель легковушки Renault влетел в  машину Mazda. От удара Renault отлетел на встречную полосу движения, где ударился об фуру "Скания". В результате случившегося водитель иномарки погиб.

Ранее на Piter.tv опубликовали видео смертельного ДТП на трассе "Кола".

Фото: Piter.tv

Теги: массовое дтп, полиция, смертельное дтп, трасса кола
Категории: Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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