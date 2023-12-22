Полиция ищет свидетелей похищения владельца дорогой картины в 2003 году

Весной 2003 года пропавший поехал на такси в Московскую область на встречу с потенциальным покупателем картины. Сделка закончилась похищением человека и картины.

Полиция ищет свидетелей и очевидцев похищения мужчины в 2003 году. По оперативным сведениям, 21 год назад был похищен владелец картины, которая оценивается в сумму, превышающую сто тысяч долларов США, размер картины приблизительно 20 на 40 см. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России.

Сотрудниками уголовного розыска проводится проверка информации о возможном совершении преступления. Известно, что потерпевший жил в Москве. Он снимал в столице квартиру. Весной 2003 года он поехал на такси в Московскую область на встречу с потенциальным покупателем картины. Сделка закончилась похищением человека и картины.

Правоохранители продолжают расследование уголовного дела. Информация о личности пострадавшего, деталях похищения поможет уголовному розыску разобраться в случившемся.

Сотрудники осуществляют оперативно-розыскное обеспечение расследования уголовного дела, в рамках которого расследуются убийства и похищения людей, совершенные участниками банды в период с 1997 по 2003 год в Москве и Московской области. Просим граждан, обладающих какой-либо информацией по указанному вопросу, связаться с сотрудниками ГУУР МВД России. Пресс-служба ГУ МВД России

Ранее мы писали, что задержаны подозреваемые в расчленении тела мужчины ради квартиры в Петербурге.

Фото: Piter.tv