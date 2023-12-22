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Задержаны подозреваемые в расчленении тела мужчины ради квартиры в Петербурге
Сегодня, 10:43
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Задержаны подозреваемые в расчленении тела мужчины ради квартиры в Петербурге

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Мужчина скончался несколько месяцев назад, и его тело было найдено в квартире.

В Петербурге задержаны двое подозреваемых в убийстве мужчины с целью захвата квартиры. Останки были уложены в спортивную сумку и брошены у воинского захоронения в поселке Симагино в Ленинградской области.

Под подозрение попали двое мужчин 35 и 43 лет. Их задержали вчера. Оказалось, что в январе 2024 года один из подозреваемых узнал о смерти владельца квартиры на улице Бухарестской. Мужчина скончался несколько месяцев назад, и его тело было найдено в квартире.

Сумку с останками человека обнаружили 7 марта, и на следующий день было возбуждено уголовное дело. В настоящее время раскрываются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы сообщили о том, что возможности земельного сертификата для многодетных семей в Ленобласти могут расширить.

Фото: Piter.TVпа"

Теги: криминал, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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