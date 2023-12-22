Возможности земельного сертификата для многодетных семей в Ленобласти могут расширить

Согласно внесенным изменениям, многодетные семьи теперь могут использовать земельный капитал не только для приобретения земли, но и для улучшения своих жилищных условий.

В Ленинградской области была усовершенствована процедура предоставления земельных участков многодетным семьям. Депутаты Законодательного собрания 47-го региона приняли законопроект, который позволяет многодетным семьям получать земельный капитал без ожидания в очереди. Законопроект был разработан комитетом по управлению государственным имуществом по инициативе губернатора Александра Дрозденко.

Согласно внесенным изменениям, многодетные семьи теперь могут использовать земельный капитал не только для приобретения земли, но и для улучшения своих жилищных условий. Также они имеют право выбирать, как оформить участок - в общую долевую собственность или на одного из родителей. Преимущество отдается экстерриториальному принципу выбора земельных участков, то есть предлагается земля в том поселении, где проживает заявитель.

Закон вступит в силу через десять дней после его официального опубликования.

Ранее мы сообщили о том, что ремонт трассы до Коробицыно стартует в Ленобласти.

Фото: Законодательное собрание Ленинградской области