Петербургского пенсионера отправили в психбольницу после нападения на соседа

Молодой человек находится в тяжелом состоянии с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости.

Петербургский пенсионер, который ударил ножом соседа по коммуналке на Куйбышева, теперь находится в психиатрической больнице. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Инцидент произошел накануне в 16:30 в комнате коммунальной квартиры дома 33/8 на улице Куйбышева. Мужчина 1957 года рождения поссорился с 24-летним соседом и ударил его ножом. Пенсионера задержали на месте. Теперь он находится в Городской психиатрической больнице №3 имени И. И. Скворцова-Степанова.

Молодой человек находится в тяжелом состоянии с проникающим колото-резаным ранением брюшной полости.

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Фото: pixabay