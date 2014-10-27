Полиция задержала лидера экстремистской группы "Христианского государства"

В Грязях задержан лидер организации, призвавших поджигать кинотеатры, которые будут показывать "Матильду".

Сотрудники полиции арестовали лидера группировки “Христианского государства”. Стало известно, что Александр Калинин требовал от кинотеатров Санкт-Петербурга отказаться от кинопроката ленты “Матильда”. Он также угрожал представителям этих организаций расправой, поджогами и другими проблемами.

Один из главарей “Христианского государства”, которое также еще называют “Святой Русью” был пойман в Грязях в Липецкой области. В настоящее время подозреваемый взят под стражу. Правоохранительные органы изъяли у мужчины листовки “За Матильду - гореть”.

Представители власти отметили, что любые призывы к экстремизму будут жестко пресекаться.