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Полиция задержала лидера экстремистской группы "Христианского государства"

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В Грязях задержан лидер организации, призвавших поджигать кинотеатры, которые будут показывать "Матильду".

Сотрудники полиции арестовали лидера группировки “Христианского государства”. Стало известно, что Александр Калинин требовал от кинотеатров Санкт-Петербурга отказаться от кинопроката ленты “Матильда”. Он также угрожал представителям этих организаций расправой, поджогами и другими  проблемами.
 
Один из главарей “Христианского государства”, которое также еще называют “Святой Русью” был пойман в Грязях в Липецкой области. В настоящее время подозреваемый взят под стражу. Правоохранительные органы изъяли у мужчины листовки “За Матильду - гореть”.
 
Представители власти отметили, что любые призывы к экстремизму будут жестко пресекаться.
Теги: алексей учитель , арест , грязи , липецкая область , матильда , христианское государство
Категории: Новости России

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