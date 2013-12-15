Полиция Калининградской области выявила почти сто нарушений миграционного законодательства

Общая сумма назначенных штрафов составила 413 тысяч рублей.

Полиция Калининградской области в ходе рейдов выявила почти сто нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Всего в ходе рейдов проверили 997 мигрантов и 145 объектов бытового обслуживания, строительства и мест массового пребывания приезжих. По итогам проверок выявлено 97 административных правонарушений, большую часть которых составляют несоблюдение иностранцами режима пребывания в РФ.

Общая сумма назначенных штрафов составила 413 тысяч рублей. Решением местных судов 13 нелегалов подлежат выдворению за пределы страны. Также в отношении 25 мигрантов приняты решения о неразрешении въезда на территорию РФ.

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Видео: УМВД по Калининградской области