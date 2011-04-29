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Полиция Астраханской области задержала псевдопродавцов обуви из Воронежа

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Установлена причастность злоумышленников к обману в общей сложности 11 человек.

Полиция Астраханской области задержала псевдопродавцов обуви из Воронежа. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, двое 21-летних местных жителей подозреваются в обмане жителей разных регионов России. Отмечается, что оба через сообщество в одной из социальных сетей предлагали покупателям обувь по низкой цене, но с требованием предоплаты. После получения денежных средств подельники прекращали общение с покупателями.

Установлена причастность злоумышленников к обману в общей сложности 11 человек. Сумма причинённого потерпевшим ущерба устанавливается. Мошенникам уже предъявлено обвинение в совершении преступления.

Ранее мы сообщали, что в Хабаровском крае на стройплощадках выявили 156 нелегальных мигрантов.

Видео: УМВД по Астраханской области

Теги: астраханская область, задержание, обувь, полиция
Категории: Лента новостей, Новости России, Происшествия,

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