Полицейский ударил виновного в серьёзной аварии в Азове

Представитель закона хотел узнать у группы молодых людей, кто был за рулём в момент ДТП.

Полицейский несколько раз ударил молодого человека после автомобильной аварии, которую устроили в Азове местные жители на автомобиле ВАЗ-21083. Силовым методом представитель закона хотел узнать, кто из компании находился за рулем в момент ДТП. Сначала инспектора увидели машину и потребовали остановить транспортное средство. Однако вместо этого шофер увеличил скорость. Это решение привело к погоне за подозреваемыми.

В результате автомобиль проехал на красный сигнал светофора, а после столкнулся с автомобилем марки "Рено". Из-за удара пострадали шестеро человек: водитель и пассажир иномарки, а также все, кто находился в ВАЗ. В настоящее время водитель установлен - за рулем был 23-летний юноша из Ростовской области. В его отношении составлено семь административных протоколов. В полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Видео: Telegram / LIFE SHOT