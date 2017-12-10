"Полицейский с Рублевки" 3 сезон, 1 серия: Гриша Измайлов занял место Яковлева

В понедельник, 16 апреля, на ТНТ начнется показ третьего сезона сериала "Полицейский с Рублевки". Уже полюбившихся героев сериала ждут новые приключения и коллизии.

Чем закончился 2 сезон

Костя и Ника женятся. В ресторан, где гости полным ходом празднуют свадьбу, Яковлев и опера подбрасывают труп. Они хотят объявить ресторан местом преступления и закрыть его на неопределённый срок. Однако на вызов выезжают местные полицейские. Гриша Измайлов старается сделать все, чтобы свадьба его сестры прошла без происшествий, и гости не обнаружили покойника.

Полицейский с Рублевки 3 сезон первая серия

Гриша Измайлов стал начальником отдела вместо Яковлева. Бывший босс ошарашен таким положением дел. После ссылки в Бескудниково опера снова переезжают на Барвиху. В первой серии Мухич и Гудкова получат от Гриши Измайлова задание: отыскать дорогую иномарку. С этим поручением каждый пытается справиться в одиночку и как можно скорее. Ведь от этого зависит, кого же из них Измайлов всё-таки назначит на должность руководителя следственного отдела! В это время у бывшего начальника, Яковлева, потихоньку едет крыша…

В трейлере канала ТНТ анонсировали, что в отделении появится новая сотрудница - Алиса Рыбкина. Взбалмошная и эксцентричная особа станет альтер-эго Гриши Измайлова. Не за горами и новая любовная линия в сериале.

Актеры сериала "Полицейский с Рублевки" 3 сезон:

Александр Петров, Сергей Бурунов, Софья Каштанова, Александра Бортич, Татьяна Бабенкова, Ростислав Гулбис, Анастасия Стежко, Юрий Брешин, Роман Попов, Светлана Суханова, Павел Чукреев, Сергей Штатнов, Анна Котова-Дерябина,Василий Шемякинский, Сергей Крапива, Светлана Нехороших и другие.

Напомним, премьера первой серии третьего сезона сериала "Полицейский с Рублевки" состоится 16 апреля в 22:00.

Фото: ВКонтакте.