"Полицейский с Рублевки" 3 сезон 8 серия: Ника узнает страшную правду об Алисе Рыбкиной

Сегодня на ТНТ финал третьего сезона комедийного сериала. С кем останется Гриша Измайлов? Какую тайну хранит Алиса Рыбкина?

"Полицейский с Рублевки" 3 сезон 7 серия: что было

Хорошая знакомая Измайлова - Вика приглашает опера и его друзей в свой дом. Она хочет отметить День Рождения. Под конец вечера все гости оказываются в ловушке. Кристина соглашается помочь старой подруге. Девушка просит ее сыграть роль хозяйки борделя на один вечер. В тоже момент туда заглядывают оперативники с Барвихи…

"Полицейский с Рублевки" 3 сезон 8 серия: что будет

Знакомый депутат пожаловался Яковлеву, что рядом с домом его тещи находится бордель, который мешает ей спокойно спать. Яковлев приезжает туда и сталкивается с Кристиной. Девушка снова согласилась заменить заболевшую подругу. Тогда Яковлеву приходится решать вопрос с тещей депутата. Женщина предлагает ему переспать с ней. В это время Измайлов пытается разобраться в своих чувствах к Алене. Его сестра Ника узнает, кто такая Алиса Рыбкина на самом деле…

Актеры сериала "Полицейский с Рублевки" 3 сезон:

Александра Бортич,Сергей Бурунов, Александр Петров, Роман Попов, Татьяна Бабенкова, Сергей Штатнов, Ростислав Гулбис, Софья Каштанова, Светлана Нехороших, Сергей Крапива, Анастасия Стежко, Юрий Брешин, Анна Котова-Дерябина, Василий Шемякинский и Павел Чукреев,

Фото и видео: ВКонтакте.