Полицейский с Рублевки 3 сезон 8 серия - финал сезона

На ТНТ завершился показ 3 сезона сериала "Полицейский с Рублевки". Алиса узнала страшную тайну новой возлюбленной Гриши Измайлова – Алисы Рыбкиной.

"Полицейский с Рублевки" 3 сезон 8 серия что было

Знакомый депутат пожаловался Яковлеву: рядом с домом его тещи находится бордель, который мешает женщине спокойно спать. Яковлев прибывает туда и сталкивается … с Кристиной. Девушка опять согласилась заменить заболевшую подругу. Тогда Яковлеву приходится договариваться тещей депутата. Женщина предлагает ему переспать с ней. В это время Гриша Измайлов пытается разобраться в своих чувствах к Алене. Они проводят страстную ночь вдвоем, а утром к Грише приходит Ника. Девушка узнала страшную правду об Алисе Рыбкиной: ее отец сидит в тюрьме. Но самое главное, что он – предполагаемый убийца родителей Гриши и Ники. Измайлов в отчаянии, ведь он уже успел привязаться к возлюбленной…

Актеры сериала "Полицейский с Рублевки" 3 сезон:

Александр Петров, Татьяна Бабенкова, Александра Бортич, Сергей Бурунов, Роман Попов, Сергей Штатнов, Павел Чукреев, Ростислав Гулбис, Светлана Нехороших, Софья Каштанова, Сергей Крапива, Анна Котова-Дерябина, Анастасия Стежко, Юрий Брешин, Василий Шемякинский и другие.

Фото и видео: ВКонтакте.