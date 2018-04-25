"Полицейский с Рублевки" 3 сезон 7 серия: Кристина возвращается в бордель

В среду, 25 апреля, выйдет новая серия комедийного проекта о жизни мента из элитного отделения полиции.

Что было в 3 сезоне 6 серии "Полицейского с Рублевки"

Вера, Ника, Мухич, Яковлев и Кристина оказались в заложниках. Каждый из них начал искать выход из сложившейся ситуации: Ника передает важные сведения Грише Измайлову, Вера, пытается соблазнить одного из бандитов, Кристина притворяется беременной, а Яковлев, как всегда, тонет в алкоголе. В это время Гриша возглавляет операцию по освобождению заложников…

"Полицейский с Рублевки" 3 сезон 7 серия: что будет

Старая знакомая Гриши Измайлова Вика приглашает опера и его друзей в свой особняк - отметить День Рождения. В конце праздничного вечера все оказываются в ловушке. Кристина соглашается помочь старой подруге, когда та просит ее на один вечер стать хозяйкой борделя. В тот же вечер туда заглядывают оперативники с Барвихи - Олег, Дима и Саша. Ника требует у Яковлева половину миллиона, который ему отдали бандиты, когда они надодились в заложниках. Бывший начальник отделения не хочет отдавать деньги сестрице соперника. Тогда, чтобы увеличить капитал и поровну поделить его, они делают ставку в букмекерской конторе.

Актеры сериала "Полицейский с Рублевки" 3 сезон:

Александр Петров, Александра Бортич, Татьяна Бабенкова, Роман Попов, Сергей Бурунов, Сергей Штатнов, Павел Чукреев, Ростислав Гулбис, Софья Каштанова, Светлана Нехороших, Сергей Крапива, Анастасия Стежко, Анна Котова-Дерябина, Юрий Брешин, Василий Шемякинский и другие.

Фото и видео: ВКонтакте.