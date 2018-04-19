"Полицейский с Рублевки": Мухич станет мужем Кристины

В четверг, 19 апреля, на ТНТ выйдет 4 серия полюбившегося комедийного проекта.

Что было в третьей серии

В кабинет Мухича подкидывают письмо с просьбой о помощи: пропала молодая девушка по имени Марианна. Все следы ведут в кафе Алены и Кристины. По всей видимости, там работает предполагаемый похититель - повар Вилард. Мухич хочет спасти жертву. Гриша Измайлов решает устроить Яковлеву полную перезагрузку. Он отправляет бывшего начальника в загородный пансионат и просит свою сестру, Нику, присмотреть за ним.

"Полицейский с Рублевки": 4 серия

Гриша заступает на должность. У него появляется новая подчиненная – Алиса Рыбкина. Она ведет себя так, что Измайлову становится не по себе. Кристина, тем временем, оказывается в непростой ситуации: приезжает ее мама, которая думает, что ее дочь замужем за полицейским. Девушка не хочет расстраивать маму и просит Мухича сыграть роль ее мужа…

Актеры сериала "Полицейский с Рублевки" 3 сезон

Александра Бортич, Александр Петров, Татьяна Бабенкова, Сергей Бурунов, Роман Попов, Сергей Штатнов, Софья Каштанова, Павел Чукреев, Светлана Суханова, Ростислав Гулбис, Анастасия Стежко, Светлана Нехороших, Сергей Крапива, Василий Шемякинский, Юрий Брешин, Анна Котова-Дерябина.

Фото и видео: ВКонтакте.