Задержан подозреваемый в попытке ограбления банка на Гражданском проспекте

Мужчина угрожал кассиру пистолетом и требовал отдать ему деньги.

В Петербурге задержали подозреваемого в попытке ограбления банка на Гражданском проспекте. Об этом стало известно Piter.TV.

Неизвестный вошел в отделение банка и, угрожая кассиру пистолетом, потребовал отдать ему деньги. Мужчине пришлось покинуть место преступления ни с чем.

Подозреваемого задержали "по горячим следам" на проспекте Просвещения. Задержанным оказался 41-летний безработный местный житель. В отношении него возбудили уголовное дело.

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Фото: pixabay.com