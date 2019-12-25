Полицейские задержали мужчину, пытавшегося ограбить банк на Гражданском проспекте

Мужчина угрожал кассиру, но скрылся, ничего не похитив.

Накануне днем неизвестный петербуржец попытался ограбить банк. Об этом стало известно Piter.tv.

Так, около трех часов дня неизвестный вошел в отделение банка на Гражданском проспекте и потребовал у кассира отдать деньги. Злоумышленник угрожал сотруднику банка чем-то, похожим на пистолет, но ничего не забрал и скрылся. Неудавшегося грабителя по "горячим следам" задержали на проспекте Просвещения.

Задержанным оказался 41-летний безработный местный житель. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv