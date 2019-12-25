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Полицейские задержали мужчину, пытавшегося ограбить банк на Гражданском проспекте
Сегодня, 13:32
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Полицейские задержали мужчину, пытавшегося ограбить банк на Гражданском проспекте

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Мужчина угрожал кассиру, но скрылся, ничего не похитив.

Накануне днем неизвестный петербуржец попытался ограбить банк. Об этом стало известно Piter.tv.

Так, около трех часов дня неизвестный вошел в отделение банка на Гражданском проспекте и потребовал у кассира отдать деньги. Злоумышленник угрожал сотруднику банка чем-то, похожим на пистолет, но ничего не забрал и скрылся. Неудавшегося грабителя по "горячим следам" задержали на проспекте Просвещения.

Задержанным оказался 41-летний безработный местный житель. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv

Теги: задержание, петербург, попытка ограбления
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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