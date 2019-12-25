Задержан подозреваемый в поджоге дома в поселке Кузьмоловский

Жильцы дома смогли самостоятельно потушить пожар, никто не пострадал.

Полицейские задержали 34-летнего мужчину, подозреваемого в поджоге дома во Всеволожском районе Ленобласти. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел около 5 часов утра 5 сентября. Неизвестный бросил бутылку с горючей жидкостью в сторону дома №8 на Юбилейной улице в поселке Кузьмоловский. В результате поджога загорелась одна из стен здания. Жильцы дома смогли самостоятельно потушить пожар, никто не пострадал.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Задержанного поместили в изолятор. Установлено, что ранее он уже был судим за грабеж и неправомерное завладение автомобилем. В настоящий момент полиция устанавливает мотивы мужчины.

Ранее мужчина погиб при пожаре в однушке на проспекте Славы.

Фото: Piter.TV