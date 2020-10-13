Полицейские раскрыли схему мошенников, которые занимались "автоподставами"

Жертвами злоумышленников становились мужчины-водители в возрасте от 56 до 78 лет.

Злоумышленники имитировали ДТП, а затем требовали "виновника аварии" возместить ущерб. Сотрудники ГУ МВД Петербурга и области задержали четырех подозреваемых, сообщила пресс-служба.

Задержанными являются неработающие мужчины в возрасте от 31 до 39 лет, двое из них уже привлекались к уголовной ответственности.

Члены организованной группы использовали одну и ту же схему, так называемую "автоподставку". Они имитировали ДТП, изображали повреждение стекла заднего вида своего авто, после чего просили возместить якобы нанесенный вред. Разбивали они его при помощи камня или батарейки.

Одним из жертв мошенников стал 70-летний пенсионер. После разыгранного злоумышленниками ДТП на Софийской улице в сентябре 2020-го года он отдал им 70 тыс. рублей. По данным уголовного розыска, этот эпизод не единственный. Мужчин подозревают как минимум в 7 подобных ситуациях. Чаще всего они разыгрывали аварии с лицами от 56 до 78 лет.

В ходе обысков по местам жительства фигурантов были изъяты мобильный телефоны, 132 тыс. рублей, комплект государственных номерных знаков от автомобиля. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", подозреваемых задержали.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что за выходные на дорогах Петербурга и Ленобласти поймали 165 нетрезвых водителей.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО