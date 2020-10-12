За выходные на дорогах Петербурга и Ленобласти поймали 165 нетрезвых водителей

При этом 17 автолюбителей уже ранее привлекались к административной ответственности за езду в нетрезвом виде.

Две ночи подряд с 9 по 11 октября в Петербурге и Ленобласти полиция проводила масштабную операцию в качестве дополнительных мер по выявлению водителей в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Об этом сообщила пресс-служба МВД.

Наряды ДПС были выставлены от Кировского района Ленобласти до приграничного Выборга, а также в нескольких районах Петербурга.В проверке были задействованы десятки экипажей ДПС при содействии нарядов патрульно-постовой службы полиции, подразделений по контролю за оборотом наркотиков, бойцов отряда спецназначения "Гром" УНК ГУ МВД России и мобильных медлабораторий.

Было проверено более 2,5 тысяч автомобилистов. Из них 165 человек находились в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. При этом 17 автолюбителей уже ранее привлекались к административной ответственности за езду в нетрезвом виде. В отношении них возбуждены уголовные дела.

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Видео: МВД